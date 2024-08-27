В Балашихе стартовала прививочная кампания против гриппа

В поликлиники Балашихи уже поступило 24 тысячи доз детской вакцины Ультрикс квадри и 43 тысячи доз вакцины для взрослых Совигрипп и Флю-м, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всего в этом году планируется вакцинировать почти 219 тысяч взрослых и более 65 тысяч детей и подростков. Именно столько населения округа нужно привить, чтобы предотвратить возможную эпидемию гриппа.

«Для того чтобы у горожан в осенне-зимний период сформировался устойчивый иммунитет, прививаться от гриппа можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», — отметила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Перед прививкой пациента должен осмотреть терапевт или педиатр. После того, как специалист убедится в отсутствии противопоказаний, он даст направление в кабинет вакцинации. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, инфоматы и по телефону 122.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.