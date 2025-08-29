В Балашихе стартовала прививочная кампания против гриппа

В целях защиты населения Балашихи от возможного распространения гриппа в городском округе планируют вакцинировать более 207 тысяч жителей старше 18 лет и свыше 79 тысяч детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В поликлиники города уже поступило более 34 тысяч доз детской вакцины «Ультрикс Квадри», получено 37 тысяч доз вакцин для взрослых — «Совигрипп» и «ФЛЮ-М». Чтобы у горожан сформировался устойчивый иммунитет в осенне-зимний период, прививаться от гриппа можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», — отметила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Осмотр врача является важным этапом перед вакцинацией. Специалист должен осмотреть пациента и оценить состояние его здоровья, чтобы подтвердить отсутствие противопоказаний к прививке.

Записаться на прием к врачу можно с помощью портала «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике, с помощью чат-бота «Денис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.