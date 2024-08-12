В Балашихе раннюю диагностику рака кожи прошли 35 человек

В кожно-венерологическом диспансере по адресу: улица Третьяка, 4 в Балашихе состоялся День открытых дверей. Все желающие могли бесплатно проверить кожные новообразования на онкологию, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Прием провели врачи-дерматологи КВД и врач-онколог ЦАОП.

«Дерматологи после сбора анамнеза и осмотра кожных покровов с помощью дерматоскопа давали необходимую консультацию. В основном у пациентов диагностировали себорейный кератоз, папилломы и невусы. Кроме того, у семи человек были обнаружены признаки злокачественного образования кожи. Этих пациентов сразу же направили к онкологу для углубленного обследования. При подтверждении диагноза им назначат радикальное лечение», - сказал заведующий КВД Эрнест Мелкумян.

Ранняя диагностика кожных новообразований поможет предотвратить риск развития онкологического заболевания, а также вовремя начать его лечение.

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье", инфоматы и по телефону 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.