В Балашихе пройдет донорская акция

сегодня в 15:30

Жители Балашихи смогут принять участие в выездной донорской акции 22 октября. Пункт сдачи крови организуют в Доме культуры «Кучино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором акции выступит «Московский областной центр крови». Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для участия необходимо следующее:

Постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ;

Возраст старше 18 лет;

Отсутствие противопоказаний;

Оригинал паспорта и СНИЛС.

Время проведения: 9:00 — 12:00. Предварительная запись не требуется.

Адрес: городской округ Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, 11.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные донорские акции в Балашихе. В августе жители округа сдали двадцать литров крови.

Подробнее о донорских акциях можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.