сегодня в 13:54

В Балашихе продолжаются работы по возведению многопрофильной клиники

Проект современного медкомплекса в Балашихе поддержал президент России Владимир Путин. Старт строительству дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Проект предусматривает создание флагманского медицинского центра, обеспеченного высокотехнологическим оборудованием с новейшими цифровыми технологиями. Здесь установят 30 единиц тяжелой техники, включая компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографы.

Мощность больницы составит 1 123 койки. В нее войдут поликлиническое и стационарное звенья с экстренным приемом и дифференциацией пациентов. Откроют сосудистый центр, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также клинико-диагностический центр на 300 посещений в смену.

Работать здесь будут более 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей.

Строительство больницы началось в марте 2024 года. Открытие запланировано на I квартал 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.