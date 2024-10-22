В Балашихе пациенты получают лечение с применением портативного видеоэндоскопа

Портативное оборудование для цистоскопии поступило в урологическое отделение еще в августе. За два месяца врачи провели на нем 10 исследований мочевого пузыря у реанимационных больных и маломобильных пациентов в палате. По словам заведующего урологическим отделением Александра Любимова, все процедуры пациенты перенесли удовлетворительно, были получены хорошие результаты.

«Более 80% операций в отделении проводятся малоинвазивной методикой с применением видеоэндоскопической системы. Стационарными видеостойками оборудован цистоскопический кабинет в отделении, а также урологическая операционная. Новый переносной аппарат позволяет проводить цистоскопию у тяжелых пациентов в отделении реанимации, в палате и на дому. Процедуры на нем проводятся строго по показаниям», - пояснил Александр Любимов.

В небольшую портативную систему вмонтированы видеоосветитель, видеокамера и телевизор. Для проведения исследования к ней подключают цистоскоп. Врачи отделения отмечают высокое разрешение экрана и возможность в 2 раза увеличить изображение. Все это позволяет получить объективную картину внутреннего содержания мочевого пузыря на наличие образования, воспалительного процесса или камней. Также аппарат оснащен картой памяти для хранения данных каждого исследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.