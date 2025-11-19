В Балашихе открыли новые гинекологические кабинеты

Три новых кабинета акушер-гинекологов открыли в поликлинике № 4 в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Помещения оснащены современными ультразвуковыми аппаратами и оборудованием для кольпоскопии, которые позволяют проводить обследования во время приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые кабинеты позволят повысить качество диспансеризации женщин в возрасте от 18 до 45 лет, способствуя своевременному выявлению и профилактике заболеваний.

«Пациенты, которые к нам приходят, могут сделать УЗИ или маммографию и в этот же день получить консультацию врача. Мы проводим и диспансеризацию, причем пройти ее может любая женщина, даже без предварительной записи, просто обратившись в регистратуру», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Получить медицинскую консультацию могут и самые маленькие пациентки, врач Аделина Ягудаева принимает и взрослых, и детей с рождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.