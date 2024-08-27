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В Балашихе откроют новую поликлинику со станцией скорой помощи

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации поликлиники в Балашихе. В настоящее время застройщик готовит пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

За восемнадцать месяцев — начиная с февраля 2023 года — в микрорайоне Саввино на территории жилого комплекса «Столичный» девелоперская компания «Главстрой Регионы» построила поликлинику на 670 посещений в смену.

В новом медучреждении расположены детское и взрослое отделения, дневной стационар, рентген-отделение, процедурный и прививочный кабинеты. Прием пациентов будут вести терапевты, педиатры и специалисты узкого профиля.

На территории поликлиники обустроены детская площадка, зона отдыха и парковочное пространство. В шаговой доступности готовая рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.