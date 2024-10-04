В Балашихе откроется отделение онкологической помощи при поликлинике

В Балашихе в новой поликлинике ЖК «Столичный» откроется отделение онкологической помощи. Пациенты смогут проходить обследование и получать консультации от ведущих онкоспециалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход подготовки к запуску медицинского учреждения проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров. Встреча прошла на объекте совместно с представителями подрядчика и главным врачом Балашихинской больницы Михаилом Антиповым.

Основные работы по возведению и обустройству здания уже завершены. В настоящий момент идет согласование с Роспотребнадзором для получения заключения о проведении медицинской деятельности и передачи объекта в собственность. Также проводится инвентаризация медоборудования и мебели. После чего — получение лицензии и поликлиника будет готова принимать своих первых пациентов.

«Новая поликлиника возводится с начала прошлого года и заработает совсем скоро. Строители уложились в сроки. Осталось только дождаться завершения процесса передачи в муниципальную собственность. Местным жителям, а это более 40 тысяч человек, приходилось ездить в поликлиники Железнодорожного. Теперь они смогут без очередей и рядом с домом получить качественную медпомощь», — сказал Брынцалов.

Современное медучреждение рассчитано для взрослых пациентов и детей на 670 посещений в смену. Детское отделение рассчитано на 320 посещений в смену. Здесь будут принимать маленьких пациентов не только педиатры, но и узкие специалисты: невролог, кардиолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, уролог-андролог, нефролог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог. Также будут работать кабинеты доврачебной и неотложной помощи, кабинет забора анализов и вакцинопрофилактики, кабинет для профилактики и лечения рахита, отделение функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения. Он станет еще одним флагманским направлением поликлиники.

Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену. Тут будут вести прием терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, уролог, хирург, отоларинголог, офтальмолог. Для пациентов будут работать кабинеты забора анализов, вакцинопрофилактики и процедурные, отделение функциональной диагностики. Откроется центр компетенций и первый при поликлинике Балашихи центр амбулаторной онкологической помощи. Поликлиника оснащена современным цифровым рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. Из Сеченовского университета и МОНИКИ сюда будут приезжать специалисты для проведения консультаций.

Поликлиника в ЖК «Столичный» станет первым медучреждением в округе с бесконтактным входом. Автоматические двери в поликлинике будут встречать своих пациентов. Также к медучреждению пристроено помещение для скорой медицинской помощи. Всего 3 поста. Здесь бригады скорой смогут готовиться к выездам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.