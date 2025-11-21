сегодня в 18:32

В Балашихе обсудили развитие здравоохранения на встрече с жителями Саввино

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова провела встречу с жителями микрорайона Саввино в поликлинике № 12. На мероприятии обсуждались вопросы кадрового обеспечения, доступности медицинских услуг и строительство новых объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В обсуждении приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, а также заместители главного врача больницы Светлана Щербакова и Татьяна Клочкова.

Жители микрорайона обозначили ряд актуальных проблем, связанных с работой медицинской организации. Среди них — нехватка узких специалистов, обеспечение льготными лекарственными препаратами и длительное ожидание ультразвуковых исследований. Особое внимание уделили вопросам строительства новых медицинских объектов для повышения качества помощи.

Наталья Алимова рассказала, что в Ольгино ведется строительство крупного консультативно-диагностического центра, который позволит жителям получать медицинскую помощь без необходимости выезда в другие районы. Также реализуется проект по строительству новой детской больницы на месте третьего филиала в микрорайоне Железнодорожный.

Все обращения жителей были внесены в протокол встречи. Руководство больницы и администрация округа отметили, что поднятые вопросы будут детально проработаны для повышения качества и доступности медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.