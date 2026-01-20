В Балашихе 63 ветерана СВО прошли бесплатное медобследование

Шестьдесят три ветерана специальной военной операции из Ассоциации ветеранов СВО прошли бесплатное медицинское обследование в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинское обследование для ветеранов СВО провели на базе центра «Мед-Гарант» в Балашихе. Ассоциация ветеранов СВО заключила с учреждением договор о сотрудничестве, что позволило организовать бесплатную диагностику.

Инициатива направлена на сохранение здоровья ветеранов, раннее выявление заболеваний и повышение доступности медицинской помощи. В городском округе Балашиха регулярно реализуют меры по медицинскому сопровождению и социальной поддержке участников специальной военной операции.

Членом Ассоциации ветеранов СВО может стать каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо подать заявление по адресу: Балашиха, Московский проспект, 13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.