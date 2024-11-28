В Балашихе 30 ноября можно пройти бесплатный онкоскрининг

В центре амбулаторной онкологической помощи, расположенном на базе поликлиники № 4, 30 ноября состоится день открытых дверей. Все желающие жители Балашихи могут посетить врача-онколога и пройти диагностику бесплатно, по полису ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На приеме врач-онколог с учетом жалоб пациента проведет осмотр и при необходимости направит на исследование. В этот же день пациенты смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, а также сдать ПСА-тест на рак простаты, тест на наличие скрытой крови», — сказала заведующая ЦАОП Балашихинской больницы Марина Венедиктова.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00, предварительная запись не требуется. Горячая линия центра амбулаторной онкологической помощи: +7(985) 183-17-44.

Адрес поликлиники № 4: мкрн. Гагарина, д. 15А, 2-й этаж, ЦАОП.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.