В Балашихе 1 июня можно бесплатно проверить здоровье в мобильном ФАПе

В эту субботу, 1 июня, балашихинцы разного возраста смогут пройти раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет открыт для приема пациентов с 11:00 до 16:00 на площади возле ледового дворца «Арена Балашиха», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для прохождения диспансеризации балашихинцам надо взять с собой паспорт и полис ОМС.

«В эту субботу в мобильном ФАПе жителей будут ждать врач-терапевт и медицинская сестра поликлиники № 1. В рамках приема сделаем анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, измерим внутриглазное и артериальное давление, вес. По результатам обследования врач даст рекомендации и при необходимости направит к специалистам», — сказала заведующая поликлиникой № 1 Ирина Раглинская.

Она напомнила, что жителям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендовано проходить раз в три года. Для тех, кому 40 лет и старше, — это ежегодный чек-ап. Раннюю диагностику заболеваний всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение. Одно из направлений в программе «Модернизация первичного звена» — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.