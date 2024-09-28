В 65% косметики в России выявили опасные для здоровья вещества

Опасные для здоровья человека вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в РФ, а в 76% не указаны сведения о противопоказаниях, сообщает РИА Новости .

Национальный союз защиты прав потребителей провел мониторинг отечественного рынка косметики массового сегмента.

Россиянам напомнили, что в списке веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, — 1680 наименований. Их вред ранее был доказан, в том числе, и в суде. В перечень разрешенных веществ включены лишь 332 названия.

Кроме того, проверка показала, что каждый пятый товар в стране продается просроченным или без указания срока годности.

Основное нарушение, выявленное специалистами, — отсутствие сведений о составе товара на русском языке. У свыше 90% косметики есть такая информация на латинице, а названия химических веществ чаще всего даются аббревиатурами. Треть косметической продукции продается в торговых сетях России без какой-либо информации об ингредиентах.