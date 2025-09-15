В пяти медучреждениях Подмосковья запустили пилотный проект «Служба заботы»

В пяти медицинских организациях Московской области — в Домодедове, Дубне, Истре, Сергиевом Посаде и Жуковском — начала работу новая структура «Служба заботы». Она объединяет администраторов поликлиник в отдельное подразделение, организует открытую регистратуру и создает условия для комфортного и прозрачного получения медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Для удобства пациентов оборудованы специальные зоны с доступом к порталу «Госуслуги», где можно самостоятельно прикрепиться к медучреждению. Оценить работу регистратуры жители могут через онлайн-опрос по QR-коду.

«Главная цель проекта — повысить комфорт и удобство обращения за медицинской помощью. Служба заботы помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках. Мы будем масштабировать этот формат на другие учреждения региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новая структура позволяет централизовать процессы сопровождения пациентов, снизить нагрузку на регистратуры.

В ближайшее время планируется расширить проект в других медорганизациях Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.