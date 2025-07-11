В 35 парках Подмосковья можно будет проверить здоровье в эти выходные

В Московской области 12 и 13 июля пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Бригады врачей будут работать в 34 городских округах – в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступине, Солнечногорске, Электростали и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным – прогулку и заботу о собственном здоровье. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала акции такой возможностью воспользовались более 2 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пройти диагностику в парках могут лица старше 18 лет.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек – по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 – в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», - сказал губернатор.