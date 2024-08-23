В 35 парках Подмосковья можно будет проверить свое здоровье 24 и 25 августа

24 и 25 августа в парках Московской области будут работать выездные бригады врачей. Проверить свое здоровье можно будет в 34 городских округах, в том числе в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы призываем всех жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.