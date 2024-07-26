В 34 парках Подмосковья жители могут проверить свое здоровье на этих выходных

Жители Московской области в эти выходные смогут вновь проверить свое здоровье в 34 парках. Врачи будут вести прием в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и парках других городов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала лета наши врачи каждые выходные ведут прием в парках Подмосковья. Это очень удобный формат для наших жителей, так как зачастую не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни. С начала лета уже более 5,5 тыс. жителей проверили свое здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к врачу», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи примут решение, требуется ли более углубленная диагностика. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения дополнительного обследования.

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.