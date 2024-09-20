В 27 городских округах Подмосковья пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке»

21 и 22 сентября жители Подмосковья снова смогут проверить свое здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах региона, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В Подмосковье продолжается проведение акции «Проверь свое здоровье в парке». Так, в грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.