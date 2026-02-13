В 2026 году в Подмосковье пройти диспансеризацию смогут порядка 3,5 млн человек

Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию и узнать о состоянии своего здоровья, напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В 2026 году программа обследований расширена. С целью выявления ранних признаков дислипидемии и формирования атеросклероза будет проводиться однократное определение уровня липопротеида в крови у всех пациентов в возрасте с 18 до 40 лет и оценка липидного профиля у пациентов в возрасте с 18 до 39 лет — один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше — один раз в 3 года.

Спикер регионального парламента призвал жителей региона не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию, ведь выявление болезни на ранней стадии позволяет врачам принять меры раньше, чем заболевание станет серьезным, и начать лечение на начальной стадии.

«В 2025 году в Московской области диспансеризацию прошли свыше 2,5 миллиона человек. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам: с 18 до 39 лет — один раз в три года, с 40 лет — ежегодно», — отметил парламентарий.

Сначала проводится анкетирование, антропометрическое измерение, а также лабораторные и инструментальные обследования: измерение артериального давления, ЭКГ, флюорография, маммография для женщин старше 39 лет, клинический анализ крови и другое.

Полный список обследований различается у мужчин и женщин и зависит от возраста.

После сдачи всех анализов и получения результатов проводится прием врача-терапевта, который определяет группу здоровья и по необходимости направляет на второй этап диспансеризации. Это касается тех граждан, у кого обнаружены отклонения в анализах, есть риск сердечно-сосудистыхзаболеваний или требуется уточнение диагноза. Так, пациент может быть направлен на более подробные анализы, а также к профильным специалистам.

Переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию — в 2025 году в Подмосковье ее прошли более 473 тысяч человек. А для поддержания репродуктивного здоровья граждан молодого возраста проводится диспансеризация, которая включает в себя для мужчин — осмотр и обследование врачом-урологом, для женщин — врачом-гинекологом. Такую медицинскую услугу в прошлом году получили свыше 720 тысяч человек.

Для тех, кому в этом году не положена диспансеризация — могут пройти профилактический медицинский осмотр. По словам Игоря Брынцалова, в 2025 году в учреждениях здравоохранения Московской области его прошли порядка 650 тысяч взрослых и более 1,3 миллиона несовершеннолетних граждан.

В завершении спикер регионального парламента поделился планами на этот год: «В 2026 году на проведение диспансеризации в Московской области выделено около 11,8 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард рублей — на проведение углубленной диспансеризации. Кроме того, предусмотрены средства для проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин — более 2,4 миллиарда рублей и на профосмотры– свыше 5,8 миллиарда рублей».

По словам Игоря Брынцалова, планируется, что пройдут диспансеризацию в 2026 году порядка 3,5 миллиона человек.

Как записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр?

Записаться на прохождение комплекса медицинских обследований возможно как очно, так и по телефону.

• Через электронную регистратуру;

• В медицинской организации по месту обслуживания;

• По номеру телефона 122;

• Через чат-бот Денис.

Летом в парковой зоне в специально оборудованных местах можно пройти диспансеризацию без предварительной записи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.