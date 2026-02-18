В 2026 году на неонатальный скрининг в Подмосковье предусмотрено 317,8 млн рублей

С 1 апреля 2026 года перечень заболеваний расширенного неонатального скрининга для новорожденных будет увеличен еще на две нозологии. Подробнее о том, как проводится скрининг в Подмосковье, рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«По сути, неонатальный скрининг — это массовое обследование, которое позволяет выявить серьезные генетические врожденные и наследственные заболевания еще до того, как они успеют проявиться и нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Скрининг помогает предотвратить тяжелые последствия для здоровья ребенка, поставить диагноз на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявились, и начать лечение, если это необходимо» — отметил Андрей Голубев.

Он добавил что обратная связь от молодых мам, от врачей, от главных врачей роддомов поступает постоянно.

«Один из главных наказов — сделать медицинскую помощь максимально доступной и технологичной с самого рождения. Программа расширенного неонатального скрининга стартовала по всей стране с 2023 года, и Подмосковье, конечно, включилось в нее», — рассказал Андрей Голубев.

Он добавил, что сегодня исследование включает проверку на 36 генетических заболеваний, а с 1 апреля расширится на еще две нозологии.

«В 2025 году неонатальный скрининг в Подмосковье прошли свыше 66 тысяч новорожденных. На 2026 год на обеспечение массового обследования новорожденных предусмотрено финансирование в объеме 317,8 миллиона рублей.Из них на базовый неонатальный скрининг заложено 80,4 миллиона рублей. А на проведение расширенного скрининга заложено 237,4 миллиона рублей. Это совместная работа с федеральным центром. Средства выделяются в рамках соглашения с Министерством здравоохранения РФ: 123,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, а 113,9 миллиона — из регионального».

Порядок прохождения неонатального скрининга

1. Для проведения неонатального скрининга (базового и расширенного) у новорожденных производится забор образцов крови в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Московской области.

2. Образцы крови отправляются в лабораторию НИКИ детства.

3. Специалисты института оценивают показатели и в случае отклонения от нормы проводят повторный тест, для этого маленьких пациентов вызывают в НИКИ детства, либо повторный анализ сдается в поликлинике по месту жительства.

4. При повторном отклонении от нормы, пациенты консультируются врачом генетиком или другим профильным специалистом НИКИ детства.

