В 2026 году больницы Подмосковья получат 97 офтальмоприборов

Медучреждения Подмосковья в 2026 году получат 97 единиц офтальмологического оборудования на сумму почти 224 млн рублей. Техника поступит в 26 больниц региона, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинские учреждения региона продолжат закупать современное офтальмологическое оборудование. В перечень входят хирургические системы, офтальмоскопы, щелевые лампы и другая специализированная техника.

«Продолжаем закупать оборудование для наших больниц. Современная офтальмологическая техника позволяет врачам проводить более точную диагностику и лечение. В этом году закупим 97 единиц такого оборудования, на его закупку направлено почти 224 млн рублей», — сказал Максим Забелин.

Оборудование поставят в 26 больниц, в том числе в Чеховскую, Каширскую, Подольскую и Ступинскую. Закупка проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.