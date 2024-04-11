В 2024 году в Подмосковье сдадут 16 объектов здравоохранения за внебюджетные средства

В 2024 году в Подмосковье сдадут 16 объектов здравоохранения за внебюджетные средства, передает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Они появятся в 8 городских округах — Балашихе, Богородском, Котельниках, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Красногорске и Мытищах.

«C поддержкой Президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется большая госпрограмма строительства объектов здрава, открываются флагманские медицинские центры. И в то же время из года в год свою заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты. В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На территории ЖК«Жулебино Парк»в Люберцах на днях завершили строительство взрослой поликлиники на 100 посещений. Она будет оказывать профилактическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь. Здесь есть кабинеты терапевтов, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога, электрокардиографии, УЗИ, массажа.

В Люберцах в ближайшее время также введут клинику в ЖК «Облака 2.0». А осенью планируют построить поликлинику в ЖК «Лермонтовский», которая будет осуществлять медицинскую помощь, как взрослым, так и детям.

В Ленинском округе также появятся три новых медучреждения. В ЖК «Южная Битца»–современная поликлиника на 355 посещений в смену.

А в ЖК «Эко Видное 2.0»построят взрослую и детскую поликлиники на 70 посещений каждая.

Самый крупный внебюджетный объект здравоохранения в 2024 году возведут в ЖК «Столичный»городского округа Балашиха. Это шестиэтажная поликлиника на 670 посещений в смену: 350 взрослых и 320 детских. В жилкомплексе также построят станцию скорой помощи.

В другом квартале этого муниципалитета, в ЖК «Пехра», появятся две встроенные детские поликлиники–на 50 и на 100 посещений. Обе они будут расположены на первых этажах домов. Медучреждения станут структурными подразделениями поликлиники № 2, которая находится в мкр. Авиаторов.

В октябре прошлого года в ЖК «Пехра» было открыто взрослое отделение поликлиники на 100 посещений в смену. Приём в ней ведут терапевт, лор, офтальмолог, невролог, кардиолог и эндокринолог. Также работают прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, пациенты могут пройти здесь аудиологическое обследование для определения порога слышимости и диагностики болезней уха.

В Мытищах в этом году с опережением срока сдадут два новых медучреждения. В ЖК «Скандинавский» разместится встроенное амбулаторно-поликлиническое отделение на 81 посещение в смену. А в ЖК «Датский квартал» — амбулаторно-поликлиническое учреждение на 140 посещений.

В ЖК «Заречье Парк» в Одинцовском округе появится поликлиника на 300 посещений. В четырехэтажном здании разместятся терапевтическое и диагностическое отделения, кабинеты тепло-, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, а также стоматологии. На первом этаже оборудуют кабинеты для процедур и неотложной помощи. Здесь же расположится аптечный киоск. Пациентов будут принимать врачи-терапевты и специалисты более 10 направлений. Учреждение оснастят высокотехнологичным оборудованием и современной мебелью.

В Одинцовском округе построят еще одно лечебное учреждение — в ЖК «Союзный». Оно рассчитано на 67 посещений в смену.

В ЖК «Спутник» в Красногорске возведут медцентр и пост скорой помощи.

В ЖК «Томилинский бульвар»в Котельниках в этом году планируют досрочно построить гинекологическое отделение городской поликлиники на 100 посещений в смену.

А в ЖК «Истомкино»Богородского округа в одном из многоквартирных домов разместят кабинет врача общей практики.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.