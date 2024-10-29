Узнать риск инсульта: в Петербурге можно проверить сердце и сосуды в ходе акции

В Санкт-Петербурге, как и во множестве других городов, проходит неделя, посвященная профилактике и ранней диагностике инсульта. Это событие приурочено к 29 октября, которое является Всемирным днем борьбы с инсультом. С 2014 года в Северной столице регулярно организуются мероприятия, на которых любой желающий может проверить сосуды и сердце, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2024 году, как и раньше, инициатива охватывает все 18 административных районов города и осуществляется на клинических площадках 14 городских больниц, имеющих региональные сосудистые центры или отделения, а также в трех федеральных учреждениях: Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова, Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС РФ и «НМИЦ имени В. А. Алмазова».

За эти дни в ходе акции несколько человек проявили симптомы острого заболевания и были направлены в больницу. По словам главного невролога Игоря Вознюка, ежегодно на каждые 50 человек приходится один или два случая, когда требуется срочная госпитализация. Некоторая часть людей, пришедших на скрининг, нуждается в дополнительном обследовании и плановой госпитализации. В ходе осмотра также выявляются пациенты с серьезными сосудистыми заболеваниями, требующими специализированной помощи.

«Позавчера таких пациентов было четверо, вчера — трое. Из 100 обратившихся около 12 человек имеют выраженную степень поражения сосудов, требующую как минимум хирургической консультации», — добавил врач.

Таким образом, акция решает три важные задачи: она способствует распространению информации среди людей, заботящихся о своем здоровье, о ключевых симптомах инсульта, уточняет индивидуальные риски, способствующие поражению сосудов, и помогает выявить тех, кто не догадывается о наличии у них острого состояния.