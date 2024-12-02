Узкопрофильные подмосковные врачи провели осмотр жителей отдаленной деревни

сегодня в 12:00

В местном фельдшерско-акушерском пункте жители смогли получить осмотр кардиолога, эндокринолога, уролога, гинеколога, а также пройти ультразвуковое исследование и флюорографию.

В рамках приема несколько человек также прошли диспансеризацию взрослого населения.

Выездные приемы позволяют обеспечить жителей удаленных населенных пунктов качественной медицинской помощью на месте. Это особенно важно для тех, кто не может регулярно посещать городские медицинские учреждения. Врачи стремятся выявить и предотвратить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.