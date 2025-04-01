Уже почти 200 тыс человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

В Московской области можно пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины консультируются с акушером-гинекологом, проходят УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам также доступна консультация врача-уролога, а при необходимости специалист направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пройти репродуктивную диспансеризацию могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это особенно важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин. Пройти такую диагностику в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года в Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли почти 200 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.

Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.