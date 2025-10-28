Увидеть все: врач рассказала о правильном выборе очков и линз

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Виктория Баласанян заявила, что выбор и покупка контактных линз и очков — это очень серьезное дело, точно не стоит приобретать их «вслепую» через маркетплейсы, сообщает MIR24.TV .

«Рецепт на линзы — это комплекс параметров: радиус кривизны, диаметр, материал, кислородная проницаемость и уровень влагосодержания. Если линза не соответствует анатомии вашего глаза, она будет неправильно „сидеть“, натирать роговицу, вызывая ощущение песка, воспаление и микротравмы. Реальные последствия таких покупок — пациенты приходят к врачу с уже развившимися осложнениями: конъюнктивитом, кератитом, эрозией роговицы», — сказала доктор.

По ее словам, онлайн-платформы нередко служат путем распространения контрафактной продукции. Игнорирование необходимых условий стерильности и температурного контроля влечет за собой изменения в структуре материала линз, что препятствует нормальному поступлению кислорода и может вызвать воспалительные процессы и кислородное голодание роговицы.

Распространено ошибочное мнение, что очки — это всего лишь подобранные диоптрии. Для качественного производства очков принципиально важны такие параметры, как расстояние между зрачками и точное расположение оптического центра линзы.

Очки, собранные с пренебрежением к этим данным, приводят к постоянному перенапряжению мышц глаз, стремящихся сфокусироваться. Это чревато продолжительными головными болями, ощущением усталости и кажущимся ухудшением зрения. В перспективе это может спровоцировать развитие болезней глаз.

