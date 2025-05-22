Утомился на жаре: как работа на дачных грядках может довести до инфаркта

Как предупредила эксперт, симптомами-предвестниками этого недуга могут выступать сильная боль в груди, одышка, слабость, головокружение и предобморочное состояние. При возникновении данных симптомов во время работы на даче лучше сразу прекратить физическую активность, сесть, лечь или даже вызвать скорую помощь.

Причин, по которым может случиться инфаркт из-за переутомления именно в жару на даче, существует несколько. Во-первых, из-за долго пребывания на солнце без головного убора, во-вторых, может повлиять непривычно сильная физическая нагрузка при работе в огороде или работа в наклон. Также спровоцировать инфаркт может игнорирование тревожных симптомов или списывание их на усталость либо пропуск приема необходимых таблеток.

Во избежание несчастного случая врач рекомендовала заранее собирать в поездку на дачу аптечку со всеми необходимыми лекарствами и не пропускать их прием. Гипертоникам стоит ограничивать потребление жидкости и соли, однако стоит помнить, что на солнце возможно обезвоживание, поэтому пить стоит по степени жажды и стараться больше времени проводить в тени. При нахождении на солнце обязательно использовать головной убор и избегать работы в наклон, лучше поставить рядом скамеечку и работать на огороде безопасно.

«Частое явление в жару — это снижение артериального давления. В таком случае необходимо принять горизонтальное положение тела и поднять ноги. Также можно выпить крепкий чай», — добавила Баркулова.