Устойчивый и очень заразный: почему вспышки норовируса происходят зимой

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о причинах распространенности норовирусной инфекции, особенно в холодное время года, сообщает Постньюс .

Он пояснил, что норовирусы отлично переносят низкие температуры и даже замораживание, а вода, особенно при низких температурах, становится для них благоприятной средой для размножения и сохранения. Вирус также устойчив к обычным дезинфицирующим средствам, например, хлорка эффективна только в очень высоких концентрациях.

Поздняков отметил, что норовирус является самой распространенной кишечной инфекцией в мире, в отличие от ротавируса, от него нет вакцины. Основные симптомы — рвота, диарея и лихорадка, а распространение происходит очень быстро, так как для заражения достаточно минимального количества вирусных частиц. В коллективах и семьях, где заболел один человек, поражается большинство.

Заразившемуся необходимо соблюдать щадящую диету, изолироваться дома, а предметы общего пользования дезинфицировать. Важно выделить пациенту отдельную посуду и полотенца, поскольку даже после выздоровления человек некоторое время остается вирусовыделителем.

Согласно статистике, за последние 2 недели в России произошли как минимум 3 крупных вспышки норовируса, они затронули Оренбург, Саратовскую область и Красноярский край.