Усталость и головокружения: врач предупредила о побочных эффектах «Оземпика»

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что бесконтрольный прием препарата для похудения и лечения диабета II типа «Оземпик» может привести к серьезным последствиям для здоровья и неприятным побочным эффектам, сообщает «Вечерняя Москва».

«Так как большинство принимают „Оземпик“ не под контролем врача и не измеряют уровень глюкозы в крови, могут возникнуть передозировка, скачки сахара и гипогликемия», — предупредила врач.

По ее словам, среди других «побочек» «Оземпика» — головокружения и усталость, затуманенность сознания и ухудшение зрения. Кроме того, по некоторым данным, он даже вызывает рак поджелудочной железы.

«Оземпик» может помочь похудеть, но, когда человек перестает его колоть, начинается резкий набор веса обратно. Дело в том, что для эффективного здорового похудения надо в первую очередь искать причины ожирения, корень проблемы, который часто может оказаться психологическим, добавила доктор.