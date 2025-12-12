Усталость и боль: врач назвала признаки миомы матки

Акушер-гинеколог клиник «Андреевские больницы „Неболит“» Людмила Бунина заявила, что миому матки можно определить по болезненным и обильным менструациям, тяжести внизу живота и общей необъяснимой усталости, но часто женщины узнают об опухоли случайно во время приема врача, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Особенность этой патологии — в ее длительном и скрытом развитии, которое может продолжаться годами, прежде чем проявятся симптомы, требующие серьезного лечения. Кроме того, некоторые типы миоматозных узлов отличаются агрессивным ростом и требуют повышенного внимания», — сказала доктор.

По ее словам, развитию миомы способствуют несколько факторов: гормональный дисбаланс и наследственность, а также застой крови в малом тазу.

Для снижения вероятности возникновения миомы важно придерживаться правильного образа жизни и включить в свой распорядок дня физические упражнения. По словам врача, систематические тренировки положительно влияют на циркуляцию крови в области малого таза и помогают стабилизировать гормональный баланс.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.