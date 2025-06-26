Успешная операция на аорте в МОНИКИ спасла жизнь молодой матери

В кардиохирургическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) обратились коллеги из областной больницы, где находилась пациентка, перенесшая кесарево сечение за несколько дней до этого. Во время выписки у пациентки начались внезапные жгучие боли за грудиной, из-за чего она была срочно доставлена в реанимацию. Проведенное обследование выявило расслаивание аорты первого типа, и было решено перевести пациентку в МОНИКИ для проведения срочной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Расслоение аорты первого типа представляет собой опасное для жизни состояние. Аорта — крупнейший кровеносный сосуд, который транспортирует кровь от сердца ко всем органам. При расслаивании происходит разрыв внутреннего слоя аортальной стенки, и кровь начинает проходить между слоями, формируя ложный канал, что приводит к разделению стенки сосуда.

«Расслоение аорты первого типа означает, что повреждение начинается в восходящей части аорты, которая находится близко к сердцу. Это самый опасный тип, поскольку он может повлиять на сердце и крупные артерии, ведущие к мозгу. В данной ситуации прямой связи с процессом родов нет. Однако, вероятно, причиной расслоения могло стать резкое изменение артериального давления у пациентки. Когда ее доставили к нам, мы в тот же день провели операцию, в ходе которой был заменен пораженный участок аорты. Операция прошла успешно, и пациентка перенесла ее хорошо. Через три дня пациентка была переведена из реанимации в кардиохирургическое отделение для дальнейшего восстановления. Послеоперационный период протекал без осложнений», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

После проведенного лечения пациентка некоторое время пациентка наблюдалась у врача по месту жительства, после чего была выписана в хорошем состоянии и смогла вернуться к своему новорожденному ребенку. На сегодняшний день и мама, и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.