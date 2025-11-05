Ускорить систему: в Москве меняют маршрутизацию для плановой госпитализации

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе внедряют новую систему бесшовной маршрутизации пациента при подготовке к плановой госпитализации, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение стационара, а после — снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию», — сказала она.

По ее словам, теперь процесс будет занимать не более 72 часов и полностью автоматизируется: при необходимости врач поликлиники открывает заявку, доступ к которой получают все специалисты стационаров, они же предлагают свои сроки.

Пациент совместно с лечащим доктором выбирает стационар и получает направление.

