Уши растут всю жизнь: россиянам назвали интересные факты о слухе

Нарушение разборчивости речи может указывать на наличие проблем со слухом

Хороший слух играет настолько значимую роль в жизни каждого, что в честь него учреждено несколько памятных дат. Одна из них — 31 мая, Национальный день «Спаси свой слух», сообщает Общественная Служба Новостей .

В каких странах люди чаще теряют слух

На основе статистических данных за период с 2008 по 2018 год ученые пришли к выводу о заметном увеличении случаев потери слуха в 12 наиболее густонаселенных государствах мира, включая Бангладеш, Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Японию, Мексику, Нигерию, Пакистан, Филиппины, Россию и Соединенные Штаты Америки.

Как распознать ухудшение слуха

Заметив у себя следующие признаки, можно заподозрить ухудшение слуха: необходимость переспрашивать собеседника; нарушение разборчивости речи; постоянный шум или звон в ушах; привычка делать звук телевизора или радио чрезмерно громким; сложности при разговоре по телефону. При обнаружении подобных симптомов рекомендуется обратиться за консультацией к ЛОР-врачу.

Интересные факты о слухе

В преддверии Национального дня «Спаси свой слух» россиянам также назвали интересные факты о слухе. Так, научно подтверждено, что ушные раковины продолжают расти на протяжении всей жизни. Ежегодно их размер увеличивается на 0,2 мм.

Благодаря наличию 30 тыс. чувствительных клеток в ухе, человек способен различать более 3,5 тыс. звуковых волн разной частоты. А в 80% случаев для лучшего восприятия речи собеседника человек поворачивается к нему правым ухом.

У жителей северных регионов размер ушной раковины, как правило, меньше, чем у людей, проживающих в южных широтах. Эта разница обусловлена участием органов слуха в процессе терморегуляции организма.

Люди со сверхчувствительными способностями могут воспринимать звуки в «цвете». Исаак Ньютон установил взаимосвязь между музыкой и цветами солнечного спектра, композитор Александр Скрябин видел музыку через призму цвета, а художник Василий Кандинский слышал звучание красок.

Исследования показывают, что женщины, как правило, лучше воспринимают высокие частоты, в то время как мужчины демонстрируют более точные результаты в определении расстояния до источника звука и направления сигнала.