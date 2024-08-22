Урологи в Мытищах сохранили почку пациентке с разрывом опухоли

В Мытищинскую больницу поступила 53-летняя женщина с жалобами на сильные боли в поясничной области, тошноту и головокружение. Проведенная диагностика выявила у пациентки разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Как выяснилось, ранее она наблюдалась у специалистов другого региона, так у нее была диагностирована ангиомиолипома — доброкачественная опухоль почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ангиомиолипома — опухоль доброкачественная, обычная тактика такова: при размере образования до 5 сантиметров — наблюдаем, если больше — показана операция, поскольку есть риск спонтанного разрыва. В этом случае возникает неконтролируемое внутреннее кровотечение, при отсутствии адекватной медицинской помощи оно создает непосредственную угрозу жизни. В нашем случае ангиомиолипома была величиной примерно 7 смв, из-за спонтанного разрыва женщина потеряла в общей сложности около литра крови. После госпитализации в урологическое отделение пациентку экстренно подготовили к операции. Была выполнена лапароскопическая ревизия почки с резекцией новообразования. Операция длилась около трех с половиной часов. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Врачи напоминают, что важно проходить диспансеризацию регулярно. В том случае, если у вас было выявлено какое-либо заболевание, то врача необходимо посещать с той регулярностью, которую он обозначает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.