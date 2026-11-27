Уролог Можайской больницы Руслан Исаков рассказал о возрастном снижении тестостерона и обследованиях, которые помогают мужчинам после 45 лет контролировать здоровье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Уролог Можайской больницы Руслан Исаков объяснил, что андропауза, или мужской климакс, — реальный физиологический процесс. Уровень тестостерона начинает плавно снижаться примерно с 30 лет, а к 50 годам его дефицит может стать ощутимым. Упадок сил, раздражительность и проблемы в интимной жизни не стоит списывать только на усталость или старение.

«Это падение влияет не только на потенцию, но и на весь организм: уходит мышечная масса, кости становятся более хрупкими и возрастает риск переломов, страдает память и концентрация внимания», — отметил доктор.

Гормональный дисбаланс также может сопровождаться плаксивостью или необъяснимой агрессией. Врач призвал уделять внимание здоровью предстательной железы. По его словам, простатит ошибочно связывают с сидением на холодном: чаще воспаление возникает из-за застоя крови в малом тазу и скрытых инфекций. Оно требует комплексного лечения, а не только массажа.

Исаков подчеркнул, что необходимость вставать в туалет несколько раз за ночь — не возрастная норма, а симптом аденомы простаты, который нельзя игнорировать или объяснять выпитым перед сном чаем.

Чтобы вовремя заметить проблемы и контролировать возрастные изменения, уролог рекомендовал регулярно проходить обследования: проверять уровень общего тестостерона и сдавать кровь на ПСА — простатспецифический антиген. Мужское здоровье связано не только с интимной жизнью, но и с энергией, ясностью ума и физической крепостью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.