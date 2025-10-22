Урок профориентации для будущих медиков прошел в школе Видного Ленинского округа

В Видновской средней школе № 7 Ленинского городского округа состоялся специальный профориентационный урок для учащихся медицинского класса. Мероприятие помогло школьникам глубже понять специфику профессии врача и осознанно подойти к выбору будущей карьеры в медицине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша задача — не просто дать ученикам теоретические знания, а помочь им сформировать целостное представление о профессии врача. Такой осознанный подход к выбору специальности позволит им в будущем стать настоящими профессионалами», — отметила директор школы Ольга Казаковская.

На занятии выступил врач-педиатр Анатолий Константинов, чей медицинский стаж превышает 40 лет. Специалист подробно рассказал о различных аспектах профессии, начиная от истории медицины и заканчивая современными требованиями к медицинским работникам. В ходе урока учащиеся узнали об этапах медицинского образования — от поступления в вуз до последипломной подготовки. Особый интерес у школьников вызвала демонстрация учебных материалов, включая учебник анатомии, а также личные документы врача: дипломы, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

«Я показал детям, что врач учится всю жизнь. Это не просто профессия, а призвание, требующее постоянного развития и совершенствования. Особенно важно, что некоторые ребята уже сейчас проявляют интерес к конкретным специальностям, например, к хирургии», — поделился врач-педиатр Анатолий Константинов.

Профориентационное занятие стало частью комплексной программы подготовки учащихся медицинского класса, которая включает углубленное изучение химии и биологии, а также практические занятия на базе партнерских учреждений — Медицинского научно-исследовательского института имени Пирогова и Видновской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.