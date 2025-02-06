Упал уровень счастья: как связаны чрезмерное использование гаджетов и депрессия

Длительное время, проведенное на социальных платформах, может вызывать негативные эмоции и сравнение себя с другими, что приводит к ощущению собственной неуспешности и снижению уровня счастья, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Существует связь между чрезмерным использованием гаджетов и депрессией. Исследования показывают, что длительное время, проведенное на социальных платформах, может вызывать негативные чувства и сравнение себя с жизнью других, что приводит к тому, что человек чувствует себя менее успешным и счастливым. Это, в свою очередь, способствует депрессивным состояниям», — сказала Крашкина.

Она добавила, что многие люди испытывают тревогу или дискомфорт при отсутствии телефона из-за синдрома отсутствия доступа к информации и потери возможности быть на связи.

«Это состояние также может быть связано с привычкой к постоянному получению новостей и общению через социальные сети, что создает эмоциональную зависимость от устройства. Такой контент делает мозг „счастливым“, поскольку предоставляет мгновенные вознаграждения в виде новых „лайков“ и комментариев», — объяснила специалист.

Крашкина отметила, что это формирует цикл ожидания и удовлетворения, который заставляет человека возвращаться к приложению снова и снова.

День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля. В этот день людям предлагают задуматься, что им дает мобильная связь и чего лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью.