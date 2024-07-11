Уникальную операцию провели пожилому пациенту в онкодиспансере Подмосковья

В Московский областной онкологический диспансер обратился 74-летний мужчина с жалобами на постоянную боль в животе, потерю веса и общую слабость, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

Врачи провели обследование и диагностировали у пациента рак тела поджелудочной железы с метастазами в печень. Ему была назначена малоинвазивная операция. Она сокращает область вмешательства в организм и степень травмирования тканей. Такая операция считается уникальной и проводится в Подмосковье только в Московском онкодиспансере в Балашихе.

«Пациенту с данным диагнозом, проведенная операция позволит жить без боли и в ясном сознании. Важным моментом является то, что лечебный эффект наступает сразу же по окончании вмешательства. Малоинвазивность самой процедуры обеспечивает пациенту легкий и быстрый реабилитационный период», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров.

На данный момент пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой под наблюдение онколога.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо вовремя проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.