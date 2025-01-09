Уникальную методику восстановления слуха разработали в Москве

Московские специалисты представили уникальную методику проведения операций по восстановлению слуха пациентам с отосклерозом. Она более эффективная и безопасная, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Методику разработали специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Она позволит проводить хирургическое вмешательство гораздо быстрее. Время операции сократится до 1,5 часов вместо 5.

При облитерирующей форме отосклероза потеря слуха связана с изменениями в костной структуре лабиринта внутреннего уха. Обычно для лечения применяется стапедопластика. В рамках новой разработки операция выполняется в несколько этапов: удаляется избыточная костная ткань, выполняется фенестрация, затем проход, соединяющий среднее и внутреннее ухо, закрывают мембраной, аутовенозным трансплантатом, на который устанавливают протез стремени.

Такая методика позволяет минимизировать травмирование тканей, возникновение осложнений. Всего за прошлый год специалисты НИКИО им. Л. И. Свержевского запатентовали 4 уникальных методики в оториноларингологии. Институт оснащен по последнему слову техники: специалисты пользуются современным оборудованием, не имеющим аналогов в городском и российском здравоохранении.

«Развивая столичное здравоохранение, мы преследуем одну глобальную цель — повысить качество и продолжительность жизни москвичей. Для этого нужен комплексный подход», — отметила Ракова.

Она добавила, что в столице медики постоянно повышают свою квалификацию для эффективного лечения пациентов.