Уникальная трансплантация: москвичу пересадили сразу два органа в Склифе

В институте Склифосовского в столице медики провели успешную поэтапную трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пересадка органа — это сложнейшее хирургическое вмешательство, которое невозможно представить без современной технологической базы и применения передовых методик. Данный процесс требует привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и использования высокотехнологичного оборудования», — отметила вице-мэр.

По ее словам, в институте Склифосовского врачи делают практически все виды трансплантаций органов: печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца и кишки. За все время работы там провели свыше 130 пересадок сердца и 2760 пересадок почек.

Ракова подчеркнула, что накопленный медиками богатый опыт, компетенции, передовые техвозможности недавно позволили провести две сложнейшие операции. Пациенту пересадили сердце и почку. Медицинское вмешательство спасло человеку жизнь.

31-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. Из-за патологии сердца у него отметили нарушение общего кровообращения. Его состояние было настолько критическим, что помочь могла только трансплантация. При этом ситуация осложнялась почечной недостаточностью, а больной находился на гемодиализе. Поэтому доктора приняли решение о пересадке еще и почки.

Пациент готовился к операции месяц, проходил необходимую терапию. После этого столичные врачи провели сложнейшую трансплантацию сердца и одновременно установили пациенту кардиостимулятор. Сначала специалисты убедились, что сердце работает, а затем приступили к пересадке почки.

На сегодняшний день мужчина чувствует себя лучше. Пациент готовится к выписке. В дальнейшем он будет наблюдаться у профильных врачей.