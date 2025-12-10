Уникальная разработка: в Сеченовке научились выращивать сосуды

«В настоящий момент идет отработка технологий, проводятся испытания на мелких и средних лабораторных животных. Первый результат показал хорошую приживаемость таких сосудистых протезов, восстановление кровотока, и в сроках наблюдения до трех месяцев мы не видим никаких признаков тромбоза или окклюзии», — рассказал директор института кластерной онкологии им. Левшина Первого МГМУ им. Сеченова Игорь Решетов.

Проект направлен на создание технологии биофабрикации сосудов небольших и средних размеров. На различных этапах этого процесса происходит извлечение аутологичных эндотелиальных клеток из внутренней оболочки сосудов пациента, одновременно с трофическими и гладкомышечными клетками.

После этого изолированные клетки подвергаются росту в культуры и осаждаются послойно на заранее подготовленный синтетический каркас (скаффолд). Завершив этот этап, конструкция помещается в специальный биореактор для созревания.

