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Умрете раньше: почему нельзя все время сидеть дома на удаленке

Постоянное нахождение в четырех стенах запускает каскад патологических изменений в организме удаленщика. Об этом РИАМО сообщила врач-терапевт Алена Юсупова.

Хроническая гиподинамия снижает тонус сосудов, замедляет кровоток и многократно повышает риск тромбоза глубоких вен. Сердечная мышца без регулярных аэробных нагрузок слабеет, метаболизм критически замедляется, что неизбежно ведет к ожирению и инсулинорезистентности.

«Без выхода на улицу человек лишается солнечного света. Это обрушает синтез витамина D, ослабляя костную ткань и подавляя иммунитет. Одновременно с этим ломаются циркадные ритмы: мозг перестает различать смену естественного освещения, что гарантирует тяжелую бессонницу, падение уровня серотонина и развитие клинической депрессии», — сказала Юсупова.

Дыхание комнатным воздухом приводит к хронической гипоксии — ткани мозга недополучают кислород, возникают мигрени. Отсутствие фокуса вдаль вызывает стойкий спазм аккомодации и потерю зрения. Ежедневная прогулка — это базовая медицинская необходимость, предотвращающая ускоренное старение.

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