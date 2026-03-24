Улыбка за 2 млн: у москвички сгнили зубы под дорогими винирами из модной клиники

Жительница Москвы установила виниры в одной из столичных клиник, которая пользовалась популярностью даже у звезд шоу-бизнеса. Проблемы начались через год. Выяснилось, что зубы девушки попросту сгнили под некачественно установленными винирами.

За установку 16 виниров блогер заплатила 400 тыс. рублей, при этом исправно посещала клинику, делала КТ, чистки. Через год зубы стали болеть, сильно реагировали на сладкое, соленое, кислое. На осмотре девушку уверяли, что все хорошо. Тогда она решила сменить врача, в итоге ушла от нового специалиста в слезах — на каждом зубе был кариес.

«Во-первых, нарушили анатомию и не учли проблемы с челюстным суставом. Они (врачи клиники, где ставили виниры — ред.) должны были его проверить до работы, но снимок не сделали. Во-вторых, плохо зафиксировали виниры и там были микрощели, не герметично. Фактически зубы год гнили под винирами», — рассказала москвичка.

Чтобы исправить ситуацию, нужно полностью снимать старую работу и делать новую. Блогер отправилась в другую клинику, где не было фееричного пиара, однако запись расписана на месяцы вперед.

Там оказалось, что из-за виниров прикус «поехал» еще больше, поэтому у пациентки были частые головные боли, «ныла» челюсть, появилась асимметрия лица. Ей пришлось несколько месяцев носить шину для челюстного сустава, а затем проходить этап лечения с ортодонтом. Новая улыбка обошлась россиянке почти в 2 млн рублей и в 1,5 года потерянного времени.

