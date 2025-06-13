Ухтомская больница Люберец откроется после ремонта в 2026 году

В Ухтомской больнице городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт. Это одно из старейших учреждений здравоохранения округа, которое было построено в 1958 году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва объект вошёл в программу капитального ремонта. В настоящее время строители завершают демонтажные работы, меняют перекрытия, а в главном корпусе приступили к усилению дверных и оконных проёмов», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

От добавил, что ремонтные работы одновременно ведутся в двух корпусах. В зданиях будет полностью заменена кровля, фасад, инженерные коммуникации, выполнят перепланировку. В настоящее время на объекте работают 27 человек.

К середине лета строители приступят к фасадным работам, к сентябрю — к отделке помещений. Полностью завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Всего в 2026 году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 14-ти социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор. 07. 03. 2025