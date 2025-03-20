Уединение и покой: стало известно, возможно ли счастье в одиночестве

Многие люди могут чувствовать себя счастливыми в одиночестве, так как внутреннее состояние часто зависит от самоощущения и личных увлечений, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Счастье в одиночестве возможно, и многие люди находят удовлетворение и радость в уединенной жизни. Внутреннее счастье часто зависит от самопринятия, самоощущения и способности находить радость в личных увлечениях и хобби. Однако социальные связи тоже играют важную роль — поддержка друзей и семьи помогает значительно повысить уровень счастья», — отметила Крашкина.

Она пояснила, что счастье в одиночестве зависит от личных предпочтений и особенностей характера.

«Каждый человек уникален. Для одних наличие крепких отношений является основой счастья, тогда как другие находят радость и покой в уединении. Главное — найти баланс и слушать себя», — пояснила специалист.

Крашкина добавила, что увлечения и хобби также могут значительно повысить уровень счастья.

«Занятия, которые приносят радость и позволяют выразить себя, способствуют выработке эндорфинов и серотонина, улучшают настроение и помогают справляться со стрессом», — заключила психотерапевт.

Международный день счастья отмечается 20 марта с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.