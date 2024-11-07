Удобные и мягкие: сомнолог дал советы по правильному выбору беруш

Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что человек должен спать в прохладном и тихом помещении, но в исключительных случаях — поезде, самолете или с громкими соседями — следует внимательно отнестись к выбору беруш, сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, следует остановиться на мягких и удобных берушах: их должно быть легко скручивать и вставлять в слуховой проход. Еще один важный момент — это комфорт при извлечении.

«Беруши нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и, соответственно, могут способствовать образованию серной пробки», — также отметил эксперт.

Иногда беруши могут быть и опасны, и вредны: например, когда они слишком сильно и постоянно давят на кожу и неправильно подобраны. Это может приводить к раздражениям и боли, а также образованию корок, добавил Кудинов.