Ученые зафиксировали замедление роста продолжительности жизни

Ученые из США, Германии и Франции выяснили, что рост продолжительности жизни в развитых странах замедлился после 1939 года, и теперь людям стало труднее доживать до 100 лет, сообщает «Царьград» .

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), провели специалисты Университета Висконсин-Мэдисон, института демографических исследований Макса Планка и французского института демографических исследований. Ученые проанализировали данные о смертности в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкой смертностью.

Авторы работы установили, что после 1939 года средняя продолжительность жизни перестала расти прежними темпами. Если в начале XX века она увеличивалась примерно на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением, то после 1939 года прирост составил лишь два с половиной — три с половиной месяца. В результате поколения, родившиеся после 1939 года, в среднем не доживают до 100 лет.

Исследователи объяснили, что в прошлом резкий рост продолжительности жизни был связан со снижением младенческой смертности, развитием медицины и улучшением условий жизни. Сейчас уровень смертности среди детей минимален, а дальнейшее увеличение продолжительности жизни в пожилом возрасте не приводит к столь же значительным результатам.

Ученые отмечают, что новые медицинские технологии и социальные изменения могут повлиять на ситуацию в будущем.