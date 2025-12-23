Ученые выявили влияние татуировок на иммунную систему

Пигменты из чернил от тату накапливаются в лимфоузлах и меняют иммунный ответ

Исследователи из группы Сантьяго Ф. Гонсалеса обнаружили, что пигменты татуировочных чернил мигрируют в лимфатические узлы и могут изменять работу иммунных клеток, сообщает «Царьград» .

Ученые выяснили, что пигменты из татуировочных чернил не остаются только в коже, а попадают в лимфатические узлы, где могут вызывать длительные изменения в местном иммунитете. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе экспериментов на мышах исследователи использовали чернила трех популярных цветов: черного, красного и зеленого. С помощью современной микроскопии они проследили, как частицы пигмента быстро перемещаются в лимфоузлы, где их поглощают макрофаги — клетки, отвечающие за уничтожение чужеродных веществ.

Уже через сутки после нанесения татуировки ученые зафиксировали сокращение числа макрофагов в лимфоузлах, что свидетельствует об их гибели под воздействием чернил. Следы пигмента сохранялись в лимфоузлах более двух месяцев, что говорит о долгосрочном влиянии на иммунную систему.

В ходе экспериментов с вакцинацией выяснилось, что татуировки могут по-разному влиять на эффективность прививок. При введении мРНК-вакцины против Covid-19 иммунный ответ ослабевал, а при использовании инактивированной вакцины от гриппа реакция, наоборот, усиливалась.

Авторы исследования рекомендовали избегать вакцинации на татуированных участках кожи, особенно при использовании мРНК-препаратов, и призвали учитывать возможные риски для иммунной системы при нанесении татуировок.

