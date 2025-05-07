Ученые выяснили, почему болит голова после домашней уборки

После уборки головная боль может быть вызвана воздействием летучих органических соединений (ЛОС), выделяющихся из бытовой химии. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, как подобные соединения могут влиять на организм, сообщает Газета.Ru .

По его словам, многие чистящие средства содержат агрессивные компоненты, такие как хлор, аммиак, фенолы и поверхностно-активные вещества. При испарении эти вещества могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей и воздействовать на центральную нервную систему, что может привести к сужению сосудов головного мозга, гипоксии и, как результат, головной боли. Особенно опасны аэрозольные формы, так как они создают высокую концентрацию вредных веществ в воздухе.

Другая возможная причина недомогания — повышенная чувствительность к синтетическим ароматизаторам, которые добавляются в моющие средства для маскировки неприятного химического запаха. Эти вещества могут вызывать головную боль, аллергические реакции, а при длительном воздействии — даже нарушения работы эндокринной системы.

Эксперт пояснил, что при смешивании хлорсодержащих и аммиачных средств могут образовываться токсичные газы, такие как хлорамин, который вызывает раздражение дыхательных путей, головокружение и головную боль. Также опасно сочетание хлорки и уксуса, что приводит к выделению токсичного хлора.

Для минимизации рисков рекомендуется использовать менее агрессивные биоразлагаемые средства на основе энзимов или органических кислот и обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении.